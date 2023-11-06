Trabzonspor'da galibiyetin şifreleri

Hafta boyunca Fenerbahçe'yi didik didik eden teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin her detayını oyuncularına anlattı. Sahada taktik idmanlar kadar motivasyon için de özel çalışmalar yapıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da galibiyetin şifreleri
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06 Kasım 2023 14:26
26 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek hem rakibinin 19 maçlık galibiyet serisine son veren hem de özlemi bitiren Trabzonspor'da büyük sevinç var. 3-2 kazanılan karşılaşmaya bütün hafta çok titiz ve detaylı bir çalışmayla hazırlanan teknik direktör Abdullah Avcı, sadece taktik değil motivasyon için de yoğun bir çaba harcadı.
İşte madde madde galibiyetin şifreleri:

RAKİBİN MAÇ BAŞI BASKISINI KIRDILAR

Rakibin sezon başından beri tüm maçlara ilk dakikadan itibaren büyük baskı ile başladığını tespit eden Avcı, bu konunun üzerinde önemle durdu. Öncelikle bu baskıdan çıkış formülleri üzerine çalışmalar yaptı ve karşılığını aldı.

AZ TEMASLI OYUN

Fenerbahçe'nin sert ve temaslı oyununa karşı az temaslı oynanması uyarısı yapıldı. Özellikle topu daha fazla koruyabilmek adına futbolcular, verilen programa harfiyen uydu.

HER İDMAN ÖNCESİ BIR SAATLIK ÖZEL ANALİZ

HER antrenman öncesi 1 saatlik görüntülü analizlerle rakibin eksi ve artıları oyunculara anlatıldı. Öğrenci gibi dershane çalışması yapan bordomavililer, rakibin tüm planını adeta ezberledi. Ardından anlatılanlar sahada uygulama ile birleştirildi. Teknik heyet, taktik çalışmaları sık sık durdurup oynanacak oyunu aktardı.

MOTİVASYON EN GÜÇLÜ SİLAH

F.Bahçe'nin maç öncesi favori gösterilmesi, Trabzonsporlu oyuncuları ekstra motive etti. Kaptanlar Uğurcan, Denswil, Visca ve Bakasetas, uzun zamandır alınamayan galibiyeti örnek göstererek takımı hedefe kilitledi. Sakatlıktan yeni çıkanlar da dahil her bir oyuncu sahada olmak için can attı.



TAKTİK DİSİPLİNE TAM BAĞLILIK

Abdullah Avcı, galibiyet için taktik disipline bağlılığın en önemli unsur olduğunu sürekli vurguladı. Futbolcular da skor 3-0'ken ve 3-2'ye gelse de bu disiplinden hiç taviz vermedi.

YÖNETİM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
Trabzonspor Yönetimi, dev maç öncesi oyuncu ve personelin maaş ödemelerini günü gelmeden yatırdı. Bu hamle takımda moralleri yükseltti. Ayrıca karşılaşmaya özel bir prim koyulmasa da galibiyet sonrası oyunculara jest yapıldı.  

 
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