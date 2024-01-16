Trabzonspor'da Galatasaray öncesi sakatlık alarmı!

Trabzonspor sağlık ekibi; Bakasetas, Abdülkadir, Denswil, Umut Bozok ve son maçta sakatlanan Enis Destan'ı hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Galatasaray öncesi sakatlık alarmı!
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16 Ocak 2024 12:29
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda sakatlık ve Afrika Kupası'na giden oyuncu nedeniyle rotasyon yapamadığını dile getirmişti.

Perşembe günü oynanacak olan Türkiye Kupası maçında da bu nedenlerle rotasyon yapamama ihtimaliyle karşı karşıya gelen Abdullah Avcı'nın, gözü kulağı sağlık ekibinden gelecek haberde.

Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Umut Bozok ve son maçta sakatlık yaşayan Enis Destan'ın hem kupa maçında hem de pazar günkü Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu oyuncuların bir bölümünün yetişmesini bekleyen teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibinden sürekli olarak oyuncuların son durumlarıyla ilgili bilgiler de alıyor.

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