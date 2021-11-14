Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi

Trabzonspor'da, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı öncesi futbolculara 2 gün izin verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi
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14 Kasım 2021 16:55
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli ara nedeniyle futbolculara dünkü çalışmanın ardından 2 gün daha izin verildi.

Karadeniz ekibi, 16 Kasım Salı günü saat 18.00'de gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


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