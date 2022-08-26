Trabzonspor'da forvete yeni aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Trabzonspor şu an yabancı kontenjanında boş olan 98 doğumlu veya daha küçük yaş grubundaki oyuncu transferi için Groningen forması giyen 22 yaşındaki forvet Jørgen Strand Larsen ile ilgileniyor.
Jorgen Strand Larsen, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 17 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Trabzonspor şu an yabancı kontenjanında boş olan 98 doğumlu veya daha küçük yaş grubundaki oyuncu transferi için Groningen forması giyen 22 yaşındaki forvet Jørgen Strand Larsen ile ilgileniyor.
Jorgen Strand Larsen, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 17 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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