Trabzonspor'da, forvete sürpriz transfer!

Gelecek yıl şampiyonluk yarışında bulunmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket ediyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Marius Mouandilmadji oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da, forvete sürpriz transfer!
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16 Haziran 2023 12:25
Hücum bölgesine transfer planlayan Trabzonspor'un geniş bir listesi var. Petkovic için resmi teklif sunan Karadeniz devi, Belçika takımı Seraing ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Marius Mouandilmadji için hamle yaptı.

Fırtına, 25 yaşındaki golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı. Belçika'da yaklaşık 350 bin euro kazanan golcü için Trabzonspor 3+1 yıl sözleşme teklif etti.

Her sezon maaşı performansına göre artacak şekilde 600 bin euro yıllık maaşa el sıkışıldı. Bu sezon Belçika Ligi'nde 26 maça çıkan Marius 11 gol atıp 1 asist yaparak 12 gole katkı yaptı.

Oyun tipi orta sahadan topla birlikte uzun mesafe kat etmesi Sörloth'u andırırken, çalım tarzı ise Nwakeame ve Djaniny'yi andırması dikkat çekti..

 

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