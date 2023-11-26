Trabzonspor'da forvete sürpriz isim: Samorodov

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Ocak ayı ara transfer sezonu için çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekibin, canlı olarak izlediği Kazak forvet Maksim Samorodov'u listesine aldığı öğrenildi..
Performans anlamında sınıfta kalan 4 futbolcuya gelecek muhtemel tekliflerin değerlendirileceği ve bazı isimlerin kiralanabileceği öğrenildi. Ayrıca genç oyunculardan Teklic, Kerem Şen ve Göktan'ın da düzenli süre alabilecekleri kulüplere kiralanması gündemde.
FORVETE YENİ İSİM
Devre arasında Umut Bozok'la yolların ayrılması beklenirken, Trabzonspor'un ön tarafa takviye yapması yüksek ihtimal. Onuachu'nun alternatifi olarak Enis Destan'ı kullanan Abdullah Avcı, olası bir sakatlık veya ceza durumunu dikkate alarak, Umut'un gitmesi halinde bir forvet daha istiyor. İzleme komitesinin takip ettiği oyunculardan biri; Maksim Samorodov...
YERLİ KATEGORİSİNDE
21 yaşındaki Kazak futbolcu, mavi kartla yerli kategorosinde oynama avantajına sahip. Beşiktaş'ta Bakhtiyar Zaynutdinov aynı şekilde yabancı kuralına takılmazken, Samorodov ülkesi Kazakistan'ın Slovenya ile oynadığı son maçta canlı olarak izlendi. Kazak basını da 21 yaşındaki hücumcuyla Trabzonspor'un yakından ilgilendiğini yazdı. Hem forvet hem de kanatlarda görev yapan Samorodov, Aktobe kulübünde bu sezon çıktığı 29 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Performans anlamında sınıfta kalan 4 futbolcuya gelecek muhtemel tekliflerin değerlendirileceği ve bazı isimlerin kiralanabileceği öğrenildi. Ayrıca genç oyunculardan Teklic, Kerem Şen ve Göktan'ın da düzenli süre alabilecekleri kulüplere kiralanması gündemde.
FORVETE YENİ İSİM
Devre arasında Umut Bozok'la yolların ayrılması beklenirken, Trabzonspor'un ön tarafa takviye yapması yüksek ihtimal. Onuachu'nun alternatifi olarak Enis Destan'ı kullanan Abdullah Avcı, olası bir sakatlık veya ceza durumunu dikkate alarak, Umut'un gitmesi halinde bir forvet daha istiyor. İzleme komitesinin takip ettiği oyunculardan biri; Maksim Samorodov...
YERLİ KATEGORİSİNDE
21 yaşındaki Kazak futbolcu, mavi kartla yerli kategorosinde oynama avantajına sahip. Beşiktaş'ta Bakhtiyar Zaynutdinov aynı şekilde yabancı kuralına takılmazken, Samorodov ülkesi Kazakistan'ın Slovenya ile oynadığı son maçta canlı olarak izlendi. Kazak basını da 21 yaşındaki hücumcuyla Trabzonspor'un yakından ilgilendiğini yazdı. Hem forvet hem de kanatlarda görev yapan Samorodov, Aktobe kulübünde bu sezon çıktığı 29 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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