Trabzonspor'da forvete son aday Lapadula

Trabzonspor'da transfer gündemine yeni bir isim eklendi.



Forvet ve sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililere menajerlerin İtalya Serie B ekibi Benevento'dan 31 yaşındaki Gianluca Lapadula ismini önerdiği belirlendi.



Santrfor mevkiinde oynayan 1.78 boyundaki oyuncu, son olarak Copa America'da Peru Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta 2 asist kaydetti.



Lapadula küme düşen Benevento formasıyla da Serie A'da çıktığı 37 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı. Deneyimli futbolcunun adı bazı İngiliz takımlarıyla da anılıyor.



