Trabzonspor'da forvete son aday Lapadula

Golcü arayan Trabzonspor'a menajerler tarafından Gianluca Lapadula önerildi. Serie A'da küme düşen Benevento'nun Perulu golcüsü için teknik heyet ve yönetimin vereceği karar bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da forvete son aday Lapadula
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13 Temmuz 2021 08:42
Trabzonspor'da transfer gündemine yeni bir isim eklendi.

Forvet ve sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililere menajerlerin İtalya Serie B ekibi Benevento'dan 31 yaşındaki Gianluca Lapadula ismini önerdiği belirlendi.

Santrfor mevkiinde oynayan 1.78 boyundaki oyuncu, son olarak Copa America'da Peru Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta 2 asist kaydetti.

Lapadula küme düşen Benevento formasıyla da Serie A'da çıktığı 37 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı. Deneyimli futbolcunun adı bazı İngiliz takımlarıyla da anılıyor. 


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