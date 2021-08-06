Golcü transferinde Artem Dovbyk, Alexander Sörloth ve Willian Jose için temaslarını sürdüren Trabzonspor'a Brugge forması giyen Bas Dost da önerildi.



Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgili vereceği karara göre harekete geçecek.



Bas Dost'un Belçika kulübü ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Kariyerinde Emmen, Heracles, Heerenveen, Wolfsburg, Sporting Lizbon, Frankfurt formaları da giyen Dost, geçen sezon Brugge için oynadığı 35 resmi maçta 15 gol atıp 6 asist yapmıştı.



