Trabzonspor'da forvet için Artem Dovbyk öne geçti

Transferde nokta atışlarıyla dikkat çeken Fırtına, orta saha için Dorukhan Toköz hamlesi yapmıştı. Bu imzanın ardından rota forvete döndü.



Yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu Sörloth, Cornelius, Willian Jose ve Batshuayi ile temaslarını sürdürürken, Ukraynalı Artem Dovbyk bu adayların önüne geçti.



Futbolcu izleme komitesinin ve teknik ekibin, 24 yaşındaki oyuncunun gelecek adına çok ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu ısrarla vurgulaması sonucunda kulübü SK Dnipro-1'e ilgi kağıdı gönderildi.



Uzun taksitler içeren resmi bir teklif de hazırlandı.



