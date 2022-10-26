Trabzonspor'da forvet alternatifi hazır!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk olacak Trabzonspor'un tek hedefi 3 puan almak olacak.



Bordo-mavililer, gruptan çıkma yolunda Kızılyıldız maçından galibiyet istiyor. Ancak takımın golcüsü Maxi Gomez'in cezalı durumda olması keyifleri kaçırıyor. Buna karşın Teknik Direktör Abdullah Avcı, hücumdaki alternatiflerine güveniyor.



Avcı'nın planlamasında birçok isim öne çıkıyor. Özellikle Umut Bozok'un forvette şans bulduğu maçlardaki mücadelesi ve katkısı herkesi rahatlatıyor.



Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki iki antrenmana katılmayan Djaniny'nin de dünkü çalışmada yer alması, bordo-mavililerin teknik patronunu rahatlattı. Yine son haftalarda takımın lideri olan Marek Hamsik'in artan performansı ve orta sahadan çıkıp hücum katkısı verebilmesi de önemli bir detay oluyor.



Bakasetas, Trezeguet ve Bardhi de sezon başından beri hem asist hem gol desteğiyle hücuma katkı veren oyuncular olarak göze çarpıyor. Yusuf Yazıcı da kadroda tecrübeli bir alternatif olarak duruyor. Kısacası, Maxi Gomez olmasa da, Abdullah Avcı'nın hem ilk 11 hem de yedek kulübesinde birçok alternatifi bulunuyor.





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