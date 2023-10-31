Trabzonspor'da formayı unuttu, kulüp arıyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 27 yaşındaki forvet Umut Bozok formaya hasret kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da formayı unuttu, kulüp arıyor!
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31 Ekim 2023 13:03
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kasımpaşa ile yaşadığı gol krallığı sonrası Trabzonspor'a imza atan Umut Bozok bu sezon yalnızca 4 karşılaşmada süre aldı.

Trabzonspor ile 41 karşılaşmada görev alan Umut Bozok 10 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Bordo mavili takım ile bu sezon Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında süre alan Umut Bozok'un Beşiktaş, Hatayspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında kadroda olmasına rağmen tercih edilmemesi ayrılık iddialarını da güçlendirdi.

Umut Bozok'un devre arası transfer döneminde gelebilecek teklifler için beklemeye geçtiği ve Trabzonspor'un da teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.


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