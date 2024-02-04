Trabzonspor'da Folcarelli ısrarı!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yönetimi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli için yüksek bonservis isteyen Fransız ekibi Ajaccio'ya baskı yapmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Folcarelli ısrarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 12:07
Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan Trabzonspor'da yönetim, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta sahaya transfer yapacak olan bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Başarılı oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız takımı, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Ajaccio yetkililerinin inadını kırmaya çalışıyor. 1.87 boyundaki futbolcunun Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery