Trabzonspor'da Fode Koita için geri sayım

Trabzonspor'un golcü transferi için listesinde yer alan Fode Koita için geri sayıma geçildi. 30 yaşındaki yıldız, Bordo-Mavililer'in verdiği özel program dahilinde çalışırken, imza için arada ufak pürüzler kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fode Koita için geri sayım
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02 Haziran 2021 10:27
Trabzonspor, daha önce Gervinho ve Bruno Peres'e imzayı attırmıştı. Diğer yandan da kadrosuna yeni bir golcüyü katmayı hedefleyen Bordo-Mavili ekibin yönetimi, uzun bir süredir Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek olan Fode Koita ile temas halindeydi.

30 yaşındaki yıldızın imzaya gelmesi beklenirken, arada sadece ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Bu anlamda Gineli forvetin, Karadeniz ekibinin kendisine hazırladığı özel program dahilinde çalıştığı öğrenildi. Koita'nın, bu doğrultuda çalışmalarını uyguladığı bildirildi.

Artık an meselesi

Aradaki ufak pürüzlerin çözülmesi ile birlikte de imzaların atılmasının artık an meselesi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Lacivert-Beyazlı ekipte genellikle kadro dışı olan Koita, 13 maça çıkarken, 4 kez de rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Öte yandan Koita'nın, şu anda ailesi birlikte tatilde olduğu belirtildi. 


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