Trabzonspor, daha önce Gervinho ve Bruno Peres'e imzayı attırmıştı. Diğer yandan da kadrosuna yeni bir golcüyü katmayı hedefleyen Bordo-Mavili ekibin yönetimi, uzun bir süredir Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek olan Fode Koita ile temas halindeydi.



30 yaşındaki yıldızın imzaya gelmesi beklenirken, arada sadece ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Bu anlamda Gineli forvetin, Karadeniz ekibinin kendisine hazırladığı özel program dahilinde çalıştığı öğrenildi. Koita'nın, bu doğrultuda çalışmalarını uyguladığı bildirildi.



Artık an meselesi



Aradaki ufak pürüzlerin çözülmesi ile birlikte de imzaların atılmasının artık an meselesi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Lacivert-Beyazlı ekipte genellikle kadro dışı olan Koita, 13 maça çıkarken, 4 kez de rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Öte yandan Koita'nın, şu anda ailesi birlikte tatilde olduğu belirtildi.



