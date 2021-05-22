Trabzonspor'da Flavio kararı

Trabzonspor'da kiralık sözleşmeleri biten Baker, Afobe ve Marlon'un yanı sıra Hosseini ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, mukavelesi sona eren Kamil Ahmet'le de herhangi bir görüşme yapılmadı.



Haber61'in haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Flavio konusunda da "Satılabilir" yönünde rapor verdiği iddia edilse de tecrübeli hocanın bu yönde bir talebinin olmadığı öğrenildi.



Flavio'yu yeni sezonda takımda düşünen Avcı, Brezilyalı futbolcuyu pek çok farklı bölgede oynayabildiği için tutmak istiyor.



