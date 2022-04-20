Trabzonspor'da fırsat transferi Kouassi etki yaratamadı!

Devre arasında fırsat transferi olarak takıma katılan Jean Evrard Kouassi, beklediği forma şansını bulamadı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, 1 Mart'ta Antalyaspor ile oynanan çeyrek final maçının ardından Kouassi'ye yine kupada forma verdi.



Özellikle ilk yarıda topu her ayağına aldığında tribünleri heyecanlandıran Kouassi, skor üretme kısmında ise sıkıntı çekti. Başarılı futbolcu, bu sezonki tek golünü Türkiye Kupası'nda Denizlispor filelerine göndermişti.





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