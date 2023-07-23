Trabzonspor'da Fernandez'den haber var!

Trabonspor'un Slovenya'da HNK Hajduk ile yapılan hazırlık maçında sol kaval kemiğini kale direğine çarpan Joaquin Fernandez sakatlanmıştı.İspanyol savunmacı ülkesinde tedavisine devam ediyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fernandez'den haber var!
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23 Temmuz 2023 10:08
Trabzonspor'un Slovenya'da HNK Hajduk ile yapılan hazırlık maçında sol kaval kemiğini kale direğine çarpan Fernandez sakatlanmıştı.

Tedavisi için ülkesi İspanya'ya giden stoperin, 26 Temmuz'da bitecek Slovenya kampına dahil olmayacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.


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