Trabzonspor'da Fernandez'den haber var!

Trabzonspor'un Slovenya'da HNK Hajduk ile yapılan hazırlık maçında sol kaval kemiğini kale direğine çarpan Fernandez sakatlanmıştı.
Tedavisi için ülkesi İspanya'ya giden stoperin, 26 Temmuz'da bitecek Slovenya kampına dahil olmayacağı öğrenildi.
Bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Tedavisi için ülkesi İspanya'ya giden stoperin, 26 Temmuz'da bitecek Slovenya kampına dahil olmayacağı öğrenildi.
Bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.