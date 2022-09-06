Trabzonspor'da, Ferencvaros mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da, Ferencvaros mesaisi başladı
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05 Eylül 2022 23:45
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı da bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi ise idmanda yer almadı.

Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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