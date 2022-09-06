Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Bordo-mavililer, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.



Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı da bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi ise idmanda yer almadı.



Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





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