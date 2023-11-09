Trabzonspor'da Fenerbahçe zaferi sonrası dev prim

Ligde en son 1997 yılında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden Trabzonspor, 26 yıl sonra bu hasreti bitirdi. Bordo-Mavililer, 19'da 19 yapan ezeli rakibi karşısında net bir oyun ve 3 golle zafere uzanırken, yönetim de bu performansı dev bir primle ödüllendirdi.
5 MİLYON TL PRİM DAĞITILDI
Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmaylarının, Fenerbahçe galibiyeti sonrası takıma yaklaşık 5 milyon TL prim verdiği öğrenildi. Rakamı belirleme noktasında işi tamamen Abdullah Avcı'ya bırakan yönetim, Konyaspor maçında alınacak galibiyete göre yine ekstra bir ödül uygulamasına gidebilir.
Oyuncu grubunun sadece saha içine odaklanması adına ödemeler noktasında oldukça hassas davranan Trabzonspor Yönetimi, maaşları zamanında hesaplara yatırıyor.
5 MİLYON TL PRİM DAĞITILDI
Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmaylarının, Fenerbahçe galibiyeti sonrası takıma yaklaşık 5 milyon TL prim verdiği öğrenildi. Rakamı belirleme noktasında işi tamamen Abdullah Avcı'ya bırakan yönetim, Konyaspor maçında alınacak galibiyete göre yine ekstra bir ödül uygulamasına gidebilir.
Oyuncu grubunun sadece saha içine odaklanması adına ödemeler noktasında oldukça hassas davranan Trabzonspor Yönetimi, maaşları zamanında hesaplara yatırıyor.