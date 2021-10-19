Trabzonspor'da Fenerbahçe için özel prim

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, galibiyet coşkusu soyunma odasında da devam etti.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Fenerbahçe için özel prim
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19 Ekim 2021 13:19
Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi müthiş bir futbol ortaya koyarak 3-1 mağlup etmeyi başardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Bordo Mavili takım için kritik önem arz eden mücadele öncesi karşılaşmanın primi normal derbi tarifesi olan 60 bin TL koyulmuştu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Abdullah Avcı'dan da onay alan Başkan Ağaoğlu soyunma odasına inmişti.

Burada oyunculara duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Ağaoğlu'nun 60 bin TL'lik derbi primini 100 bin TL'ye çıkardığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmeyle oyuncular büyük bir sevinç yaşadığı belirtildi.

Primlerin oyuncuların hesabına geçtiği kaydedildi.


Kaynak: 61 Saat






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