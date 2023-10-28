Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kariyerinde İstanbul takımlarına karşı sergilediği performans parmak ısırtıyor. İlk döneminde İstanbul temsilcileriyle 31 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor'un hocası, bu maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Deplasmanda ise 16 maçta Fırtına'nın sadece 3 yenilgisi bulunuyor. Diğer 13 mücadelenin 10'unu kazanan Bordo-Mavililer, 3 maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Şampiyon hoca, ikinci döneminde de bu karneyi sürdürmek amacında.

Geçtiğimiz sezon 24. haftadaki Ümraniyespor yenilgisinin ardından görevi bırakan teknik direktör Abdullah Avcı, 233 gün sonra Trabzonspor 'un başında çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, ikinci dönemine yine galibiyetle başladı.Pazar günü ise rakip Karagümrük... Akıllarda geçen sezonki maç ve kapanacak bir hesap var. Öyle ki Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon Dünya Kupası arasından sonra Akyazı'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla devirmiş ve 'yeniden başlıyoruz' mesajı vermişti.Ancak o galibiyetin hemen ardından Karagümrük deplasmanından Bordo-Mavililer şok bir skorla ayrılmış, rakibine 4-1 kaybetmişti. Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Visca'yı da kaybeden ve Bosnalı yıldızın ciddi sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor için dış sahadaki çöküş aslında o yenilgiyle başlamıştı. Karagümrük'e yenildikten sonra sırasıyla deplasmanda Alanyaspor'a 5-0, Hatay ve Galatasaray'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Fırtına'da, Abdullah Avcı dönemi 25. hafta öncesinde sona ermişti. Karadeniz ekibi, yarınki karşılaşmaya rövanş motivasyonuyla hazırlanıyor.Avcı, geçen sezondan beri devam eden dış saha fobisini bu kez Karagümrük deplasmanında çözmek, aynı zamanda Alanya galibiyetinin ardından 2'de 2 yapmak istiyor. Geçen sezon Fenerbahçe'yi devirip Karagümrük'e yenilen Fırtına, bu kez tam tersi bir takvime sahip. Bordo Mavililer, Olimpiyat Stadı'nda kazanıp, sonraki hafta Kadıköy'de Sarı-Lacivertliler'in konuğu olacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri, yarın kazanıp derbi öncesi iyice moral bulmak amacında. Geride kalan 9 haftada iç sahadaki 5 maçın 4'ünden galibiyet çıkartan Trabzonspor, deplasmanda ise 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybetti, sadece 1 kez kazandı.