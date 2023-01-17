Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında hedeflerine ulaşamadı.



Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonun gerisinde bir performans ortaya koyarak sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bordo-mavililer, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ilk yarısında 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puan toplamıştı. Attığı 36 gole karşılık kalesinde 14 gol görmüştü. Trabzonspor bu sezon ise oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 26 kez havalandıran Karadeniz ekibi kalesinde 25 gole engel olamadı. Bu sezon 32 puan toplayabilen bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun 14 puan gerisinde kalmaktan kurtulamadı.



"İKİ DEVRE OYNAMIŞ GİBİYİZ"



Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in ikinci yarısında rekabetin daha da artacağını belirtirken, genç teknik adamların başarısına dikkat çekti. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Oyun ve performans olarak inişler, çıkışlar olur. Büyük takımlar her zaman yarışın içinde olmaya devam edecektir. Bunların haricinde Konyaspor istikrarlı, Kayserispor önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor geçen seneye kıyasla. Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu" diye konuştu.



