Trabzonspor'da Ezgjan Alioski formülü

Transfer çalışmalarına yoğun bir biçimde devam eden Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da sol kanat için önemli bir isim gündeme geldi. Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski, bordo-mavili takımın listesine dahil edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Ezgjan Alioski formülü
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10 Haziran 2022 08:06
2 sene önce de Trabzonspor'un listesinde olan 30 yaşındaki sol kanat Ezgjan Alioski, tekrardan teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takibe alındı.

Abdullah Avcı'nın Alioski'yi istemesindeki esas faktör yıldız oyuncunun çok yönlülüğü oldu. Sol bek, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Kuzey Makedonyalı yıldız, aynı zamanda görev verildiğinde orta saha merkezde de yer alabiliyor.

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen deneyimli futbolcu, bu sezon 28 resmi maçta 6 gol attı, 8 asist yaptı. Hücum yönü de kuvvetli olan Alioski, tam Abdullah Avcı'nın aradığı tarzda bir oyuncu.

Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan Ezgjan Alioski, Suudi Arabistan'a gitmişti. Bordo-mavililer, Al Ahli takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli yıldız için kiralık formülünü öncelik tutuyor.

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