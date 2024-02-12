Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan çözüm arıyor

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi gelecek sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan çözüm arıyor
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12 Şubat 2024 12:13
Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi gelecek sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Ancak başarıya giden yolda camia desteği çok önemli.

Doğan da gelecek sezon taraftar desteğini yukarı çekmek için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim, ciddi bir kombine bilet satışı yapmayı planlıyor.

Aynı zamanda şehrin ileri gelenleri de tek tek aranıyor. 122 locanın erken satışından da ciddi gelir bekleniyor.

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