Trabzonspor'da erken şampiyonluk hesapları

Trabzonspor son 5 maçta 9 puan kaybetse de şampiyonluk için gün saymaya devam ediyor. Bordo-mavili takım, Karagümrük'ü yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da erken şampiyonluk hesapları
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11 Nisan 2022 08:20
Süper Lig'in 32. haftasını 72 puanla lider kapatan Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları değişti. Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kalan bordo-mavili takımda tüm gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi.

Karadeniz ekibi son 5 maçta tam 9 puan kaybetse de şampiyonluk hedefinden uzaklaşmadı. Yönetim kurulu, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk için gün saymaya devam ediyor.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor cuma günü sahasında Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin Karagümrük'ü yenerse 34. hafta zorlu Adana Demirspor deplasmanında şampiyonluğunu resmen ilan etme ihtimali de bulunuyor. 

 
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