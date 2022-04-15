Trabzonspor'da erken sakatlık!

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta Hüseyin Türkmen sakatlık geçirdi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da erken sakatlık!
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15 Nisan 2022 20:39
Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlandı.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti.

Trabzonspor'da Hüseyin yerine önce Ahmetcan Kaplan ısınmaya başladı ancak daha sonra 6. dakikada Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.

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