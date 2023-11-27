Trabzonspor'da erken değişiklik

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçın 40. dakikasında sakatlık yaşayan Rayyan Baniya, yerini Trezeguet'e bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da erken değişiklik
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27 Kasım 2023 20:50
Sivasspor - Trabzonspor maçının ilk devresinde Trabzonspor erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Manaj ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Rayyan Baniya, 40. dakikada yerini Trezeguet'e bırakmak zorunda kaldı.

Trezeguet'in oyuna girmesiyle Batista Mendy stopere geçerken, Trezaguet sol kanada geçti. Trabzonspor'un orta üçlüsü Abdülkadir Ömür, Nicolas Pepe ve Anastasios Bakasetas'tan oluştu.
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