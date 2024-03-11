Trabzonspor'da Eren Elmalı yükseliyor

Eren Elmalı, Meunier'nin gelişi sonrasında her geçen gün daha iyi oynuyor, 23 yaşındaki sol bek, istikrarlı performansını Karagümrük karşısında da devam ettirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Eren Elmalı yükseliyor
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11 Mart 2024 12:59
Eren Elmalı, Meunier'nin gelişi sonrasında her geçen gün daha iyi oynuyor, 23 yaşındaki sol bek, istikrarlı performansını Karagümrük karşısında da sürdürdü.

Yıldız oyuncu, savunmada rakiplerine geçit vermezken, ilk devrede yaptığı kafa vuruşunu ise kaleci Sirigu zorlukla çıkarabildi.

56'da kafayla net bir fırsatı kaçıran Eren, genel itibarıyla günün iyilerinden biri oldu.

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