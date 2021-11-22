Trabzonspor'da Erce Kardeşler sakatlandı!

Trabzonspor'da Gaziantep FK karşılaşmasında kaleyi koruyacak Erce Kardeşler, ısınma esnasında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Erce Kardeşler sakatlandı!
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22 Kasım 2021 19:39
Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada kalesini koruyacağı açıklanan Erce Kardeşler sakatlandı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erce'nin ısınma hareketleri esnasında sakatlandığı ve Gaziantep FK maçında kalede Arda Akbulut'un yer alacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavililerde birinci kaleci Uğurcan Çakır da cezası nedeniyle maçın kadrosunda yer almıyor.


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