Trabzonspor'da Enis Destan sevinci!

Bu sezon ligde çıktığı derbilerde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı deviren Trabzonspor, sadece Galatasaray'a yenilmişti. Bjelica yönetimindeki Bordo Mavililer, 2. haftada İstanbul'da 2-0'lık skorla Cim Bom'a mağlup olmuştu. Abdullah Avcı ve öğrencileri, Trabzon'da rövanşı almak istiyor. Fırtına, hafta içinde perşembe günü ise Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Rize de sezonun ilk yarısında Trabzonspor'u yenmişti.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Papara Park'ta oynanan son lig maçında tribünlerde sadece 11 bin civarında seyirci vardı. Pazar akşamı ise stadyumda özlenen atmosfer yaşanacak. Kombinelerle birlikte şu ana kadar 30 bin koltuk satılırken, Galatasaray derbisinde tribünlerin tamamına yakınının dolması bekleniyor. Aynı zamanda 2 bin kadar Sarı-Kırmızılı taraftar da Papara Park'ta misafir seyirci tribününde yerini alacak.
ARA VERMEDEN İDMAN YAPTILAR
Bordo-Mavililer, 3-1'lik Manisa FK galibiyetinin ardından hemen Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada, taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Afrika Kupası'nda bulunan Onuachu, Pepe ve Trezeguet'nin yanı sıra sakatlığı olan Denswil derbide oynamayacak. Abdülkadir ile Umut Bozok kadro dışı.
CİM BOM'A KARŞI FARKLI KADRO
Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nda ilk 11'de rotasyona gitmiş ve Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Umut Güneş ve Kerem Şen gibi isimleri takıma monte etmişti. Galatasaray'a karşı ise ideal kadroya dönülecek. Savunma dörtlüsünün Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren şeklinde kurulması. Orta sahada Berat, Mendy ve Enis Bardhi'nin olup, ileri üçlüde de Visca, Fountas, Enis Destan'ın başlaması bekleniyor.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ ENİS SEVİNCİ
Sezon başından beri süre aldığı her maçta ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Enis Destan, Onuachu'nun yokluğunu fırsata çevirdi. Afrika Kupası'na giden Nijeryalı yıldızın yerine pazar günkü Galatasaray derbisinde 21 yaşındaki yıldız 11'de olacak. Enis, önceki gün Manisa FK ile oynanan maçta sergilediği oyunla da teknik heyeti fazlasıyla sevindirdi. 3-1 kazanılan maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı ortaya koyan genç forvet, oldukça moralli ve formda bir şekilde Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Abdullah Avcı'nın pazar akşamı oynanacak derbiye Enis Destan'ı özel olarak hazırlayacağı öğrenildi.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Papara Park'ta oynanan son lig maçında tribünlerde sadece 11 bin civarında seyirci vardı. Pazar akşamı ise stadyumda özlenen atmosfer yaşanacak. Kombinelerle birlikte şu ana kadar 30 bin koltuk satılırken, Galatasaray derbisinde tribünlerin tamamına yakınının dolması bekleniyor. Aynı zamanda 2 bin kadar Sarı-Kırmızılı taraftar da Papara Park'ta misafir seyirci tribününde yerini alacak.
ARA VERMEDEN İDMAN YAPTILAR
Bordo-Mavililer, 3-1'lik Manisa FK galibiyetinin ardından hemen Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada, taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Afrika Kupası'nda bulunan Onuachu, Pepe ve Trezeguet'nin yanı sıra sakatlığı olan Denswil derbide oynamayacak. Abdülkadir ile Umut Bozok kadro dışı.
CİM BOM'A KARŞI FARKLI KADRO
Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nda ilk 11'de rotasyona gitmiş ve Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Umut Güneş ve Kerem Şen gibi isimleri takıma monte etmişti. Galatasaray'a karşı ise ideal kadroya dönülecek. Savunma dörtlüsünün Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren şeklinde kurulması. Orta sahada Berat, Mendy ve Enis Bardhi'nin olup, ileri üçlüde de Visca, Fountas, Enis Destan'ın başlaması bekleniyor.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ ENİS SEVİNCİ
Sezon başından beri süre aldığı her maçta ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Enis Destan, Onuachu'nun yokluğunu fırsata çevirdi. Afrika Kupası'na giden Nijeryalı yıldızın yerine pazar günkü Galatasaray derbisinde 21 yaşındaki yıldız 11'de olacak. Enis, önceki gün Manisa FK ile oynanan maçta sergilediği oyunla da teknik heyeti fazlasıyla sevindirdi. 3-1 kazanılan maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı ortaya koyan genç forvet, oldukça moralli ve formda bir şekilde Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Abdullah Avcı'nın pazar akşamı oynanacak derbiye Enis Destan'ı özel olarak hazırlayacağı öğrenildi.