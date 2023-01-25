Trabzonspor'da Enis Bardhi'ye talip çıktı!

Ara transferde maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Trabzonspor'da, Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı. Bu sayının daha da artması bekleniyor.



Yönetim, özellikle 1-2 oyuncunun satışından ekstra gelir sağlamayı hedefliyor. Bu isimlerden biri; Enis Bardhi...



Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Levante'den kadroya katılan Kuzey Makedonyalı futbolcu, beklenen performansı gösterebilmiş değil. Bardhi ile İspanya ve İtalya'dan bazı kulüpler ilgileniyor. Bu takımların başında Mallorca geliyor.



Trabzonspor Yönetimi, gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alacak. Beklenti ise en az 3 milyon Euro yani Bardhi için ödenen rakam.



BARDHI'YE İKİ TALİP



Kadro maliyetini düşürmek adına gönderilecekler listesinde yer alan Enis Bardhi ile İspanya'dan Mallorca ve İtalya'dan Torino'nun ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun menajerinin iki kulüple temasta olduğu belirtirken, Trabzonspor'a henüz resmi bir teklifin gelmediği kaydedildi.



