Trabzonspor'da Enis Bardhi kendini buldu

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Enis Bardhi, takımının başarısı için elinden geleni yapıyor.



Bordo-mavililerin 3 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı Kuzey Makedon orta saha, zaman zaman performansıyla eleştirilse de geride kalan 19 resmi maçta 4 gollük katkı yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Levante formasıyla geçen sezon 30 maçta 3 kez fileleri sarsabilmişti.



Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın kaptanı olan Bardhi'nin piyasa değeri 6 milyon euro.





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