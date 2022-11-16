Trabzonspor'da Enis Bardhi kendini buldu

Trabzonspor'un Makedon futbolcusu Enis Bardhi, takımdaki yerini bulmaya başladı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Enis Bardhi kendini buldu
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16 Kasım 2022 14:34
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Enis Bardhi, takımının başarısı için elinden geleni yapıyor.

Bordo-mavililerin 3 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı Kuzey Makedon orta saha, zaman zaman performansıyla eleştirilse de geride kalan 19 resmi maçta 4 gollük katkı yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Levante formasıyla geçen sezon 30 maçta 3 kez fileleri sarsabilmişti.

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın kaptanı olan Bardhi'nin piyasa değeri 6 milyon euro.

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