Süper Lig'in ilk 10 haftasının 8'inde 11'de görev alan Trabzonsporlu Enis Bardhi, sezon başında attığı gol ve yaptığı asistlerle takımını sırtlamıştı.
Kuzey Makedonyalı oyuncu forma giydiği son 5 maçta skor katkısı yapamazken Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında ise görev almadı. On numara, merkez orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Bardhi, yeniden kendini bulmak için fırsat kollayacak.
Öte yandan Kuzey Makedonya Milli takım kampında bulunan yıldız, cuma akşamı İtalya karşısına çıkacak. İlk maçta Bardhi'nin nefis bir frikik golü attığı İtalyanlar, 22.45'te başlayacak maç öncesi Bardhi'nin önemli bir tehdit olduğunu yazdı.
Kuzey Makedonyalı oyuncu forma giydiği son 5 maçta skor katkısı yapamazken Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında ise görev almadı. On numara, merkez orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Bardhi, yeniden kendini bulmak için fırsat kollayacak.
Öte yandan Kuzey Makedonya Milli takım kampında bulunan yıldız, cuma akşamı İtalya karşısına çıkacak. İlk maçta Bardhi'nin nefis bir frikik golü attığı İtalyanlar, 22.45'te başlayacak maç öncesi Bardhi'nin önemli bir tehdit olduğunu yazdı.
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