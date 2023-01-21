Trabzonspor'a sezon başında gelen isimlerden biri olan Enis Bardhi beklentilerin uzağında kaldı, performansıyla kafaları karıştırdı.



Bordo-mavili formayla ilk çıktığı 5-2'lik mağlubiyete rağmen Antalyaspor ağlarını iki kez havalandırarak o karşılaşmada dikkatleri çeken tek isim olan Bardhi'nin daha sonra hem aldığı süreler hem de performansı beklentileri karşılamadı.



Transfer yapmak için kasasını doldurmak isteyen bordo-mavili yönetimin ise iyi bir teklif gelmesi halinde Bardhi'yi gözden çıkardığı öğrenildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da bu satışa onay verdiği bildirildi. Fırtına'da lig, kupa ve Avrupa'da toplamda 25 maçta şans bulan tecrübeli futbolcu 4 kez ağları havalandırırken, asist katkısı yapmayı başaramadı.



AVCI SERİ İSTİYOR



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in son şampiyonu olan takımına yeniden kazanma alışkanlığı elde edebilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Yaşanan 'köstebek' tartışmalarının gölgesinde takımını toparlama adına yeni adımlar atan deneyimli teknik adam, kazanma alışkanlığı ve bu sayede de takımın özgüvenin artmasını ve sportif başarıyı yakalamayı arzuluyor.



