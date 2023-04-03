Trabzonspor'da en büyük sorun defans

Kayserispor yenilgisinde Trabzonspor'da savunmada yapılan hatalar ön plana çıktı. Vitor Hugo'nun gidişiyle Teknik Direktör Orhan Ak'ın elinde çok fazla alternatif kalmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da en büyük sorun defans
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 08:58
Milli araya önce Adana Demir zaferi, ardından da Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle hükmen galibiyetle gelen altı puanla giren Trabzonspor'un, Kayserispor mağlubiyeti canları sıktı. Yenen üst üste gollerde ise fatura defans hattına çıktı.

Teknik Direktör Orhan Ak'ın 'mücadelede savunma kısmını yapamadık' açıklaması sorunu gözler önüne serdi.

Ak'ın çözüm bulması gereken en büyük sıkıntı bu olarak gözükürken, bordo-mavili takımın teknik patronu, Vitor Hugo'nun gidişiyle elinde fazla alternatif kalmayınca eli kolu bağlandı. İlk 11'in değişilmez isimlerinden Bartra mücadelede bir penaltıya sebebiyet verirken, girdiği ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazandı. Diğer stoper Denswill de performansıyla vasatı aşamadı. O da ikili mücadelede 7'de 3 yaparak gelecek adına endişe yarattı.

Takımın kaptanı kaleci Uğurcan Çakır da şampiyonluk sezonundaki katkısının çok uzağında kaldı. Tecrübeli file bekçisi Süper Lig'de yenilen 36 golde de kaleyi koruyan isimdi. Puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlara bakıldığında yenen gol tarafında ise bordo-mavililer 39 gol yiyen Kayserispor'u geçebildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery