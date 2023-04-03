Trabzonspor'da en büyük sorun defans

Milli araya önce Adana Demir zaferi, ardından da Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle hükmen galibiyetle gelen altı puanla giren Trabzonspor'un, Kayserispor mağlubiyeti canları sıktı. Yenen üst üste gollerde ise fatura defans hattına çıktı.



Teknik Direktör Orhan Ak'ın 'mücadelede savunma kısmını yapamadık' açıklaması sorunu gözler önüne serdi.



Ak'ın çözüm bulması gereken en büyük sıkıntı bu olarak gözükürken, bordo-mavili takımın teknik patronu, Vitor Hugo'nun gidişiyle elinde fazla alternatif kalmayınca eli kolu bağlandı. İlk 11'in değişilmez isimlerinden Bartra mücadelede bir penaltıya sebebiyet verirken, girdiği ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazandı. Diğer stoper Denswill de performansıyla vasatı aşamadı. O da ikili mücadelede 7'de 3 yaparak gelecek adına endişe yarattı.



Takımın kaptanı kaleci Uğurcan Çakır da şampiyonluk sezonundaki katkısının çok uzağında kaldı. Tecrübeli file bekçisi Süper Lig'de yenilen 36 golde de kaleyi koruyan isimdi. Puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlara bakıldığında yenen gol tarafında ise bordo-mavililer 39 gol yiyen Kayserispor'u geçebildi.



