Trabzonspor'da en büyük eksik Batista Mendy

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı öncesi tek sıkıntı orta sahada yaşanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da en büyük eksik Batista Mendy
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06 Ekim 2023 11:04
Trabzonspor'da zorlu 90 dakika öncesi en büyük sıkıntı orta sahada yaşanıyor.

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ayağının tozuyla çok etkili bir görüntü çizen Batista Mendy, Pendik maçında ikinci sarı karttan kırmızı görmüştü.

Fransız ön libero cezası nedeniyle bugün yok. Ayrıca henüz hazır olmayan Pepe ile tedavileri süren Fernandez, Orsic ve Hüseyin Türkmen de deplasman kadrosunda yer almadı.

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