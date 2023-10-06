Trabzonspor'da en büyük eksik Batista Mendy

Trabzonspor'da zorlu 90 dakika öncesi en büyük sıkıntı orta sahada yaşanıyor.
Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ayağının tozuyla çok etkili bir görüntü çizen Batista Mendy, Pendik maçında ikinci sarı karttan kırmızı görmüştü.
Fransız ön libero cezası nedeniyle bugün yok. Ayrıca henüz hazır olmayan Pepe ile tedavileri süren Fernandez, Orsic ve Hüseyin Türkmen de deplasman kadrosunda yer almadı.
Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ayağının tozuyla çok etkili bir görüntü çizen Batista Mendy, Pendik maçında ikinci sarı karttan kırmızı görmüştü.
Fransız ön libero cezası nedeniyle bugün yok. Ayrıca henüz hazır olmayan Pepe ile tedavileri süren Fernandez, Orsic ve Hüseyin Türkmen de deplasman kadrosunda yer almadı.