Trabzonspor'da Emre Mor kararı

Yeni sezonda 8+6 olarak uygulanacak yabancı sınırı sonrasında yerli isimlere de yönelen Trabzonspor 'un gündemine flaş bir isim girdi: Emre Mor...



Celta Vigo'nun ayrılığına izin verdiği Milli futbolcuyla ilgilenen Bordo-Mavililer'in, 22 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Genç futbolcunun bir türlübeklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor.



Cüzzi rakam verilecek



Bu nedenle Karadeniz ekibi, 1+3 yıllık bir kontratla yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İlk sene için Emre'yle çok cüzzi bir rakamla anlaşmayı amaçlayan Trabzonspor, performansından memnun kaldığı taktirde genç futbolcunun maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini yenileyecek. Kariyerinde sıçrama yapmaya ihtiyacı olan 22 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavililer'e sıcak bakabileceği konuşuluyor.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



