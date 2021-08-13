Trabzonspor'da Emre Mor kararı

Yeni yabancı kuralı nedeniyle yerlilere de önem veren Trabzonspor, Celta Vigo'nun ayrılığına izin verdiği Emre Mor'u listesine aldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Emre Mor kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2021 17:18
Yeni sezonda 8+6 olarak uygulanacak yabancı sınırı sonrasında yerli isimlere de yönelen Trabzonspor 'un gündemine flaş bir isim girdi: Emre Mor...

Celta Vigo'nun ayrılığına izin verdiği Milli futbolcuyla ilgilenen Bordo-Mavililer'in, 22 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Genç futbolcunun bir türlübeklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor.

Cüzzi rakam verilecek

Bu nedenle Karadeniz ekibi, 1+3 yıllık bir kontratla yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İlk sene için Emre'yle çok cüzzi bir rakamla anlaşmayı amaçlayan Trabzonspor, performansından memnun kaldığı taktirde genç futbolcunun maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini yenileyecek. Kariyerinde sıçrama yapmaya ihtiyacı olan 22 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavililer'e sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.