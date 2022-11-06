Trabzonspor'da el itirazı!

Trabzonspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren maçta tartışmalı bir an yaşandı.



Konyaspor, karşılaşmanın 54. dakikasında Mame Diouf ile durumu 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu futbolcular Diouf'un golde elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.



Yaklaşık 4 dakika süren VAR incelemesinin ardından Diouf'un golü geçerli sayıldı. Trabzonsporlu oyuncular ve taraftarlar bu karara tepki gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ