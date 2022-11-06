Trabzonspor'da el itirazı!

Konyaspor, Trabzonspor deplasmanında 54. dakikada Mame Diouf ile durumu 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu oyuncular Diouf'un golde elle oynadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Uzun süren VAR incelemesinin ardından Diouf'un golü geçerli sayıldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Trabzonspor'da el itirazı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2022 21:30
Trabzonspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren maçta tartışmalı bir an yaşandı.

Konyaspor, karşılaşmanın 54. dakikasında Mame Diouf ile durumu 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu futbolcular Diouf'un golde elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.

Yaklaşık 4 dakika süren VAR incelemesinin ardından Diouf'un golü geçerli sayıldı. Trabzonsporlu oyuncular ve taraftarlar bu karara tepki gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ