Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Egemen Korkmaz'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2022 21:28
Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak Egemen Korkmaz ile ayrılığı duyurdu.

Kulübün mesajında, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın parçası olurlar. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadelerine yer verildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ