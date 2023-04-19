Trabzonspor'da Egemen Korkmaz sürprizi

Daha önce Denizlispor, Erzurumspor ve Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Egemen Korkmaz'ın yeni görevi belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz sürprizi
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19 Nisan 2023 13:29
Süper Lig'de futbolcu olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen Egemen Korkmaz, emeklilik sonrası kariyerine yardımcı antrenör olarak devam etti.

GEÇEN YAZ AYRILDI

Yardımcı antrenör olarak Denizlispor, Erzurumspor ve Trabzonspor'da görev yapan Korkmaz geçtiğimiz yaz Abdullah Avcı'nın ekibinden ayrılmıştı.

BJELİCA'NIN YARDIMCISI OLABİLİR

Bordo-Mavililer'de Nenad Bjelica'nın gelişi sonrasında yardımcı hocaların kim olacağı ise merak konusuydu. Bu doğrultuda Karadeniz devinin eski oyuncularından Egemen Korkmaz'ın, yardımcılardan biri olabileceği öğrenildi.

2 ADAY DAHA VAR

Ayrıca bu görev için Turgut Kural ve Selçuk Erdoğan isimlerinin de ön plana geçtiği bildirildi.

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