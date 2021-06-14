Trabzonspor'da Efecan için geri sayım

Trabzonspor yabancı kuralının gelişiyle birlikte transfer stratejisini değiştirdi. Kuralın değişmeyeceği görüşünü savunan Abdullah Avcı sağ kenara transfer yapılmasını istiyor.



Sezonun bitimiyle bu bölgeye yabancı oyuncu transferi yapılması gerektiğini ifade eden ve bu bağlamda listesini teslim eden Avcı'nın kararı yerliye döndü.



61 Saat'in haberine göre; Bölgede Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın yanı sıra bir yerli transfer yapacak olan Bordo Mavililer de ibre Efecan Karaca'ya döndü. İlk teması kuran Bordo Mavili kulübün ilerleyen günlerde teklifini resmiyete dökmesi bekleniyor.



TRANSFERİ DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ



Trabzonspor'u devre arasında Yusuf Sarı ve 1 milyon Euro verdiği Efecan Karaca'nın transferi Alanyaspor cephesinin yoğun istekleri nedeniyle gerçekleşmemiş ve oyuncu büyük üzüntü yaşamıştı.



