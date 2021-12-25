Trabzonspor'da Efecan için bir teklif daha

Ara transfer dönemi yaklaşırken, lider Trabzonspor da kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.



Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bir kez daha istedi. Daha önce iki kez bu transferi gerçekleştiremeyen bordo mavililerin, bu defa Yusuf Sarı ve bir miktar para karşılığında transferi sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.



32 yaşındaki kanat oyuncusunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Alanyaspor formasıyla bu sezon ligde 16 maçta görev alan Efecan'ın 2 gol ve 7 asisti bulunuyor.





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