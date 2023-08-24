Trabzonspor'da Edin Visca sevinci

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Edin Visca'nın, Çaykur Rizespor maçında sahada olması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Edin Visca sevinci
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24 Ağustos 2023 13:38
Galatasaray derbisinde kaburgası çatlayan Trezeguet'nin ardından Trabzonspor'da orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmazken, Edin Visca'dan güzel haber geldi.

Kasığındaki ağrıları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Bosnalı futbolcunun, cumartesi günü ilk 11'de mücadeleye başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Bjelica'nın diğer kanatta ise bu sezonun transferlerinden Teklic'e görev verebileceği öğrenildi.

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