Trabzonspor'da Edin Visca fırtınası

Süper Lig'de 10 yıllık Başakşehir macerasının ardından devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, Abdullah Avcı ile yeniden buluştuğu bordo-mavili takımda performansıyla şahlandı.



Karadeniz deviyle, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 5 gol atan Boşnak oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sahne almaya devam ediyor. Trabzonspor'un sahasında Antalya'yı 2-0 mağlup edip adını yarı final yazdırdığı maçta da fileleri sarsan 32 yaşındaki sağ kanat, hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda takımına büyük katkı sağlamaya devam etti.



Tecrübe abidesi, bordo-mavili takıma ligde 12 puanlık katkı sağladı.



F.BAHÇE DERBİSİNDE DE EN BÜYÜK KOZ



Avcı, Visca'yı 2011- 12 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul BB'ye transfer etmişti. Uzun yıllar Bosnalı yıldızla çalışan başarılı hoca, Beşiktaş'ın başına geçmesiyle bu birliktelik son bulmuştu. Başakşehir'de, Avcı yönetiminde 208 maça çıkan futbolcu, 62 gole imza atarken, 64 de asist yapmıştı. Yönetim, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği oyuncuyu 2021-22 sezonunun devre arasında transfer ederek kadrosuna kattı. Visca, 2.5 sezon sonra yeniden eski hocasıyla buluşarak 7 maçta 5 gole imza attı ve şampiyonluk yolunda Karadeniz devine önemli katkı sağladı. Başarılı futbolcu, pazar günkü F.Bahçe derbisinde de takımın en önemli kozu.



18 GOLE DİREKT ETKİ



Süper Lig'de art arda Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor maçlarındaki golleriyle takımına direkt olarak 8 puan kazandıran Visca, Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde de attığı golle kilidi açan isim oldu. Visca, attığı bu golle son 7 sezon içerisinde 6. kez tüm kulvarlarda toplamda 10 gol barajını geçmeyi başardı. Bordo-mavili futbolcu sadece geçen sezon 6 golde kalmıştı. Visca, bu sezon Süper Lig'de 9, kupada ise 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle de toplamda 18 gole direkt katkı sağlamış oldu.





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