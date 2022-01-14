Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı
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14 Ocak 2022 12:43
Trabzonspor, sakatlığı bulunan ve sezonu kapattığı açıklanan Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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