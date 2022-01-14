Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, sakatlığı bulunan ve sezonu kapattığı açıklanan Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.
Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."