Trabzonspor'da Edgar'a yeni sözleşme

Marek Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres'i resmen renklerine bağlayarak transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Portekizli stoperi Edgar'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.



Bordo-mavili yönetimin, savunmanın ortasında Vitor Hugo ile iyi bir ikili oluşturan ve ortaya koyduğu performansla Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın güvenini kazanan Edgar'ın 2022'de bitecek kontratını kısa süre içinde yenilemek istediği belirlendi.



Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yöneticilerin, 27 yaşındaki başarılı oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme imzalatmayı planladığı öğrenildi.



Bu arada Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Göztepe'de forma giyen Diabate'ye talip olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Malili oyuncunun kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.



