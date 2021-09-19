Trabzonspor'da durdurulamayan ikili: Bakasetas - Nwakaeme

Geçtiğimiz hafta Galatasaray 'a takılan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor için Kasımpaşa maçı beklenenden zor geçti. Özellikle ilk yarı düşük tempoda geçerken, ikinci devrede Fırtına'nın müthiş ikilisi sahneye çıktı. Abdülkadir'in başlattığı atağın devamında Nwakaeme topu taşıdı; Nijeryalı yıldız kalabalık savunma arasından topu dışarıya çıkartırken, Nwakaeme ceza sahası dışından mükemmel bir vuruş yaptı. Günün başarılı ismi kaleci Ertuğrul'u avlayan Yunan yıldız, attığı bu golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Bu sezonki 5. lig karşılaşmasında 3. kez fileleri havalandıran Bakasetas'ın 2 de asisti bulunuyor.



11 golün 7'si onlardan



Nwakaeme ise sezonun ilk 4 maçında da gol atmıştı. Nijeryalı yıldız, bu kez Bakasetas'a asist yaptı. 32 yaşındaki kanat, toplamda 4 gol-2 asistlik istatistiğe ulaştı. Bakasetas-Nwakaeme ikilisinin birlikte 7 golü bulunurken, verdikleri gol pası sayısı da 4. Fırtına'nın ligde attığı 11 golün 7'sini bu iki oyuncu kaydetti.



Paşa'yı yine boş geçmedi!



Kasımpaşa'ya rakip olduğu 5 lig maçında 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nwakaeme, İstanbul ekibini yine boş geçmedi. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu maç boyunca golü çok arasa da, kaleci Ertuğrul'u geçemedi. Ancak ikinci yarıda Bakasetas'ın golünde asisti yapan isimdi ve skora etki etti.



