Trabzonspor'da Draguş'un performansı düşündürdü

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş'un Sivasspor performansı düşündürdü.

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Trabzonspor'da Draguş'un performansı düşündürdü
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12 Ağustos 2024 11:40
Trabzonspor'da Gaziantep FK'da kiralık olarak oynarken gösterdiği performansla adından söz ettiren ve EURO 2024'te Romanya Milli Takımı'nın öne çıkan isimlerinden biri olan Denis Draguş, Rapid Wien maçının ardından Sivas deplasmanında da bekleneni veremedi.

Gol pozisyonlarında yeterince etkili olamayan Draguş, 76. dakikada oyundan alındı ve yerine Ozan Tufan dahil oldu.

Yapılan değişikliklerin ardından forvet hattına önce Nwakaeme, sonra da Enis Destan geçti.

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