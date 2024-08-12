Trabzonspor'da Draguş'un performansı düşündürdü

Trabzonspor'da Gaziantep FK'da kiralık olarak oynarken gösterdiği performansla adından söz ettiren ve EURO 2024'te Romanya Milli Takımı'nın öne çıkan isimlerinden biri olan Denis Draguş, Rapid Wien maçının ardından Sivas deplasmanında da bekleneni veremedi.
Gol pozisyonlarında yeterince etkili olamayan Draguş, 76. dakikada oyundan alındı ve yerine Ozan Tufan dahil oldu.
Yapılan değişikliklerin ardından forvet hattına önce Nwakaeme, sonra da Enis Destan geçti.
Gol pozisyonlarında yeterince etkili olamayan Draguş, 76. dakikada oyundan alındı ve yerine Ozan Tufan dahil oldu.
Yapılan değişikliklerin ardından forvet hattına önce Nwakaeme, sonra da Enis Destan geçti.
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