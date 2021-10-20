Trabzonspor'da Dorukhan ve Yusuf Sarı göreve

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakatlıklar nedeniyle Göztepe deplasmanında mecburi rotasyona gidecek. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Dorukhan ve Yusuf Sarı göreve
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20 Ekim 2021 11:14
Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliği ele geçiren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe karşısına mecburi rotasyonla çıkacak.

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Bruno Peres, İzmir temsilcisiyle oynanacak mücadelede kesin olarak yok. Anthony Nwakaeme'nin durumu ise belirsiz.

Sağ bek Peres'in yerine Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna dahil olan Dorukhan Toköz forma giyecek. Avcı, Bruno Peres'in 1 aylık yokluğunda Dorukhan Toköz ile görüşerek dinamizmine ve tecrübesine güvendiğini söyledi.

Nijeryalı Nwakaeme ise 1 hafta ila 10 gün yok. Deneyimli futbolcunun yerine ise Yusuf Sarı oynayacak.


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