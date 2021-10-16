Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynayamayan Dorukhan Toköz, tedaviye olumlu cevap verdi. İki gündür dinlendirilen ve özel tedavi uygulanan 25 yaşındaki oyuncu dün takımla birlikte çalıştı.

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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci
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16 Ekim 2021 12:22
Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynayamayan Dorukhan Toköz yapılan tedaviye olumlu cevap verdi. İki gündür dinlendirilen ve özel tedavi uygulanan 25 yaşındaki oyuncu dün takımla birlikte çalıştı.

Hamsik'in şok sakatlığında, Abdulkadir Parmak'ın da tedavisinin sürmesi nedeniyle ön liberoda alternatif eksiği yaşayan Abdullah Avcı, Dorukhan'ın oynayacak duruma gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Dorukhan'ın maç kadrosunda olacağı, oyunun gidişatına göre süre alabileceği bildirildi.


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