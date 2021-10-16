Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci

Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynayamayan Dorukhan Toköz yapılan tedaviye olumlu cevap verdi. İki gündür dinlendirilen ve özel tedavi uygulanan 25 yaşındaki oyuncu dün takımla birlikte çalıştı.
Hamsik'in şok sakatlığında, Abdulkadir Parmak'ın da tedavisinin sürmesi nedeniyle ön liberoda alternatif eksiği yaşayan Abdullah Avcı, Dorukhan'ın oynayacak duruma gelmesiyle rahat bir nefes aldı.
Dorukhan'ın maç kadrosunda olacağı, oyunun gidişatına göre süre alabileceği bildirildi.
Hamsik'in şok sakatlığında, Abdulkadir Parmak'ın da tedavisinin sürmesi nedeniyle ön liberoda alternatif eksiği yaşayan Abdullah Avcı, Dorukhan'ın oynayacak duruma gelmesiyle rahat bir nefes aldı.
Dorukhan'ın maç kadrosunda olacağı, oyunun gidişatına göre süre alabileceği bildirildi.