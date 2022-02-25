Trabzonspor'da Dorukhan sakatlandı!

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün sol kalçasında kas içi kanama tespit edildi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Çelik, açıklamasında, "Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında, sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Çelik, açıklamasında, "Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında, sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.