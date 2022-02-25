Trabzonspor'da Dorukhan sakatlandı!

Trabzonspor'dan Dorukhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Dorukhan sakatlandı!
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25 Şubat 2022 16:03
Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün sol kalçasında kas içi kanama tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında, sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

 

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